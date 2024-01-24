مقتل أكثر من 70 شخصا في مالي جراء انهيار منجم للذهب

صرح مسؤول في مالي أن أكثر من70 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار منجم غير رسمي للذهب أواخر الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن عمليات البحث ما زالت مستمرة وسط مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وأكد كريم بيرثي، وهو مسؤول كبير في المديرية الوطنية للجيولوجيا والتعدين التابعة للحكومة المالية، التفاصيل لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الأربعاء مشيرا إلى أن الواقعة كانت حادثاً طارئاً.

إقرأ المزيد

وشدد بيرثي على أنه، "يجب على الدولة أن تنظم قطاع التعدين الحرفي هذا لتجنب هذا النوع من الحوادث في المستقبل".

ولم يتضح سبب الانهيار الذي وقع يوم الجمعة على الفور، والذي أعلنت عنه وزارة المناجم في بيان لها يوم الثلاثاء.

وأعرب بيان وزارة المناجم عن "الأسف العميق" لوقوع الانهيار وحث عمال المناجم وكذلك المجتمعات بالقرب من مواقع التعدين على "الامتثال لمتطلبات السلامة".

يذكر أن الانهيار وقع بمنطقة كانجابا في إقليم كوليكورو بجنوب غرب البلاد، ومثل هذه الحوادث شائعة في مالي، ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، وغالبا ما يُتهم عمال المناجم بتجاهل تدابير السلامة خاصة في المناطق النائية.

المصدر: أ ب