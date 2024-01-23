جيش مالي يعلن قتل "أحد أكبر قادة تنظيم داعش" في الصحراء الكبرى

أعلن جيش مالي اليوم الثلاثاء عن قتل عبد الوهاب ولد شغيب، أحد أكبر قادة تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، خلال عملية شمال البلاد.

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وأوضح بيان الجيش أن عبد الوهاب ولد شغيب "قتل يوم الأحد 21 يناير 2024 بمحلة إينارابان الواقعة على بعد 60 كلم جنوب غرب ولاية ميناكا شمال البلاد بعد عملية جوية للقوات المسلحة".

وخلص البيان إلى أن "تحييد عبد الوهاب ولد شغيب بالإضافة إلى ثلاثة عشر إرهابيا آخرين خلال هذه العملية يمثل ضربة قاسية لداعش ويمثل نقطة تحول كبيرة في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل".

يذكر أنه في شهر يونيو، طالب العسكريون في باماكو بالرحيل الفوري لقوات "مينوسما" المنتشرة منذ العام 2013 في هذا البلد الذي يواجه أزمة عميقة متعدّدة الأبعاد.

وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة في 30 يونيو وأمهلها حتى 31 ديسمبر لمغادرة البلاد.

المصدر: RT