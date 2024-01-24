كتائب "القسام" تعلن استهداف جنود إسرائيليين متحصنين داخل منزل وإيقاع قتلى في صفوفهم

أعلن مقاتلو "القسام" عن استهداف قوة إسرائيلية تزيد عن 15 جنديا داخل منزل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات و"إيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".

كذلك أعلنت كتائب "القسام" في بيان اليوم الأربعاء، أنها تستهدف 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كذلك أكد مقاتلو "القسام" استهداف ناقلة جند وجرافة إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة خانيونس.

وقالت كتائب "القسام" إنها قصفت "تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم، كما استهدفت دبابة وجرافتين بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT