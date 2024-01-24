نتنياهو: سنحصن مكانة إسرائيل باعتبارها "برج حراسة العالم المتمدن" في الشرق الأوسط

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، بأنه سيعمل على تحصين مكانة إسرائيل باعتبارها "برج حراسة العالم المتمدن" في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو: "لقد قلت لقادة العالم منذ بداية الحرب: إذا لم تنتصر إسرائيل فستكونون أنتم التالين. سيأتيكم الخطر يقينا وبوتيرة أسرع بكثير مما تفكرون. وقد قلت لهم أمس إن هذه الحرب التي نخوضها هي حربكم ونصرنا هو نصركم".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إسرائيل لن تستسلم أبدا للإرهاب الدموي الذي توجهه إيران، وسنرد للذين يعتدون علينا الصاع صاعين، وبهذه الطريقة سنعطي الأمل للبشرية جمعاء. النور بدلا من الظلام، والخير بدلا من الشر".

وتابع: "نخوض حربا من أجل حماية بيتنا ولا بد لها من أن تنتهي بالقضاء على عدوان وشر النازيين الجدد، الذين اعتدوا واختطفوا واغتصبوا وقتلوا وجلبوا على أنفسهم بأنفسهم خرابا غير مسبوق".

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.

وأسفرت الحرب على قطاع غزة، حتى الآن وبحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع اليوم الأربعاء، عن سقوط 25700 قتيل، و63740 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

المصدر: RT