بوريل: إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "لا يمكن لإسرائيل أن تتمتع بحق النقض على تقرير مصير الشعب الفلسطيني. ليس لديهم حق النقض".

وشدد على أنه "إذا اعترفت الأمم المتحدة، كما اعترفت مرات عديدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فلن يتمكن أحد من الاعتراض عليه"، مشيرا إلى أنه "علينا أن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين بدلا من الحديث عن عملية السلام".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان صريحا في الأسابيع الأخيرة بشأن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، حتى مع إصرار الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية على أن عملية حل الدولتين لابد أن تتم بمجرد انتهاء الحرب.

وشدد نتنياهو على أن "مثل هذه الخطوة ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، نظرا لأهمية أمن الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية"، وهي الأرض التي يقول المجتمع الدولي إنها يجب أن تكون جزءا من الحدود النهائية للدولة الفلسطينية.

وأمس الثلاثاء، قدم بوريل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 مسودة خطة سلام يريد من الكتلة أن يتبناها ويستخدمها كخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، إنه تحدث إلى نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة NBC أن نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية بمقابل قيام دولة فلسطينية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT