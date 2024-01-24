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زاخاروفا: توظيف قضية محرقة اليهود سياسيا يجرّدها من قدسيتها وأهميتها التاريخية لدى العامة

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زاخاروفا: توظيف قضية محرقة اليهود سياسيا يجرّدها من قدسيتها وأهميتها التاريخية لدى العامة
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حذرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن توظيف قضية محرقة اليهود (الهولوكوست) لغايات سياسية، يفقدها قدسيتها وأهميتها التاريخية لدى مئات الملايين حول العالم.

وأضافت في تصريحات صحفية: "أسوأ شيء برأيي هو تداول قضية المحرقة بهذه الطريقة.. هذا يفقدها قدسيتا لدى مئات الملايين من الناس ويحولها من قضية تاريخية ذات قدسية، إلى موضوع دارج يخدم الغايات السياسية الآنية".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن ممثلي إسرائيل في الأمم المتحدة غالبا ما يشيرون إلى موضوع المحرقة في سياق الصراع الفلسطيني.

وكانت زاخاروفا قد صرحت في 21 يناير بأن روسيا لم تفاجأ بدفاع ألمانيا عن إسرائيل في اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، فيما ترفض برلين الاعتراف بجرائم ألمانيا النازية في الاتحاد السوفييتي.

المصدر: نوفوستي

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