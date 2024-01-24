"وول ستريت جورنال": "حماس" مستعدة لإطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين مصريين أن حركة "حماس" أبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع تل أبيب حول إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين لديها.

وأضافت الصحيفة: "قال مسؤولون مصريون إن "حماس" أعربت عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المدنيين المحتجزين المتبقين لديها".

إقرأ المزيد

واعتبرت الصحيفة "هذه المبادرة تحولا كبيرا من جانب "حماس" التي أصرت لأسابيع على أنها لن تتفاوض بشأن الرهائن إلا كجزء من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار".

من جهة أخرى لفتت الصحيفة إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظيريهم المصري والقطري أنهم ما زالوا متشككين بشأن حدوث اختراق محتمل في المحادثات، لكنهم على استعداد لمواصلة مناقشة المبادئ التوجيهية لصفقة محتملة".

وفي وقت سابق أعلن مسؤول مصري بارز أن إسرائيل اقترحت وقف إطلاق النار لشهرين تفرج خلالهما "حماس" عن رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين في سجون إسرائيل، والسماح ليحيى السنوار وغيره من كبار قادة "حماس" في غزة بالانتقال إلى بلدان أخرى.

إلا أن "حماس" رفضت الاقتراح، وتطالب بوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح أي رهينة أخرى، وهو ما يرفضه قادة إسرائيل حتى الآن.

المصدر: نوفوستي