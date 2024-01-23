أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول مصري: حماس رفضت اقتراحا إسرائيليا بوقف النار شهرين مقابل الإفراج عن رهائن

أعلن مسؤول مصري بارز أن إسرائيل اقترحت وقفا لإطلاق النار لشهرين تفرج بموجبه حركة "حماس" عن رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.

وبموجب الاقتراح، سيتم السماح ليحيى السنوار وغيره من كبار قادة "حماس" في غزة بالانتقال إلى بلدان أخرى.

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وقال المسؤول، الذي تحدث إلى "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "حماس" رفضت الاقتراح، وتطالب بوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح أي رهينة أخرى، وهو ما يرفضه قادة إسرائيل حتى الآن.

وأضاف أن قادة "حماس" رفضوا أيضا مغادرة غزة، ويطالبون إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وأكد المسؤول أن مصر وقطر، اللتين توسطتا في اتفاقيات سابقة بين إسرائيل و"حماس"، تعملان على إعداد اقتراح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات. وسيتضمن الاقتراح إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن وطرح رؤية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

المصدر: "أسوشيتد برس