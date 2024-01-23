"بوليتيكو": مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تسليم الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن مشروع قانون تفويض الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف، آثار خلافات بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن هناك "صراعا خلف الكواليس حول مشروع القانون في لجنة مجلس الشيوخ" منوها بأنه سيتم تنقيحه في 24 يناير.

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وأضافت المجلة أن "السناتور بن كاردين، الذي يرأس اللجنة، سيقترح تعديلا يمكن أن يخفف (المسودة).. يريد كاردين تقديم لغة تسمح بنقل الأصول فقط بموافقة جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع".

وبحسب المصادر فإن مثل هذا التعديل لن يؤدي إلا إلى تعقيد تنفيذ مشروع القانون.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مذكرة من مجلس الأمن القومي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن البيت الأبيض يؤيد مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة.

ووفقا للوكالة يريد البيت الأبيض تنسيق هذه الإجراءات مع دول مجموعة السبع الأخرى من أجل تقليل مخاطر تقويض الثقة في الولايات المتحدة من المستثمرين الأجانب.

من جهته وصف الكرملين دعم البيت الأبيض الاستيلاء على الأصول الروسية، خطوة نحو تقويض السلطة المالية للولايات المتحدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

المصدر: نوفوستي