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زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب الصين ويشعر به سكان دولتين مجاورتين

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زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب الصين ويشعر به سكان دولتين مجاورتين
Globallookpress
صورة تعبيرية لجهاز قياس شدة الزلازل
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب منطقة نائية في منطقة شينجيانغ غربي الصين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

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ونقلت الوكالة عن مركز شبكات الزلازل الصيني قوله إن الزلزال هز مقاطعة ووشو في محافظة أكسو بعد وقت قصير من الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في سلسلة جبال تيان شان، وهي منطقة نشطة زلزاليا، على الرغم من أن الزلازل بهذا الحجم تحدث بشكل غير متكرر إلى حد ما.

وأضافت الهيئة إن أكبر زلزال في المنطقة في القرن الماضي كان بقوة 7.1 درجات في عام 1978 على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالًا.

كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزي الصينية أن عدة هزات ارتدادية وقعت منذ الزلزال الرئيسي، وبلغت شدتها 4.5 درجات.

وشعر بالزلزال سكان مناطق بعيدة من مواطني الدولتين المجاورتين قيرغيزستان وكازاخستان. وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن الناس غادروا منازلهم في العاصمة الكازاخستانية خشية سقوطها.

المصدر: "شينخوا" + "أ ب"

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