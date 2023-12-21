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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا
AP
أقارب ضحايا زلزال الصين
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ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا، حيث تواصل فرق الإنقاذ انتشال جثث الضحايا وإيصال المساعدات إلى منطقة الزلزال منذ ثلاثة أيام على وقوعه.

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وانكب الأطباء بمستشفى كانتون تشيشيشان في مقاطعة غانسو بالقرب من مركز الزلزال على معالجة المصابين، في مبنى تبدو عليه الأضرار التي خلفتها الهزة الأرضية.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات، قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء على بعد حوالى 1300 كيلومتر من جنوب غرب بكين. وطالت الكارثة مقاطعة غانسو، فضلا عن تشينغاي المجاورة لها لكن بدرجة أقل. 

وفي أغسطس، ضرب زلزال سطحي بقوة 5.4 درجة شرق البلاد، وأسفر عن إصابة 23 شخصا وتسبب بانهيار عشرات المباني.

المصدر: أ ف ب

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