البيت الأبيض: الشهران المقبلان سيكونان حاسمين بالنسبة لأوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الاثنين، أن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين بالنسبة لأوكرانيا.

وفي معرض حديثه عن احتمالات قيام واشنطن بتخصيص تمويل إضافي لمساعدة كييف، خلال مؤتمر صحفي دوري، أشار كيربي إلى أن "الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين بالنسبة لأوكرانيا".

وقال كيربي: "إذا كنتم تعتقدون أن القتال سيتوقف بسبب تساقط الثلوج، فكروا مرة أخرى". مشيرا إلى أنه "يتعين على الجيش الأوكراني اتخاذ خيارات صعبة بشأن الأسلحة التي سيستخدمها، لأنه لا يعرف متى سيتم التسليم التالي".

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وكان كيربي قد صرح في وقت سابق أن أوكرانيا في ظل غياب المساعدة الأمريكية تقترب من استنفاد مخزونها من الأسلحة.

هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق بمقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، إن الولايات المتحدة لا تملك "فانوساً سحريا" يمكنها من خلاله تمويل أوكرانيا دون تنسيق الطلبات في الكونغرس.

وفي السابق، منع الجمهوريون مجلس الشيوخ من النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى، كما أن مجلس النواب ليس في عجلة من أمره للموافقة على المشروع المطروح، ويتطلب تمرير هذا المشروع موافقة كلا مجلسي الكونغرس عليه.

ويطالب الجمهوريون، مقابل تنازلات بشأن مشروع القانون، بتغييرات في طرق حماية الحدود مع المكسيك، وحذر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، وبعدها سيتم استنفاد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.

المصدر: تاس+RT