"نوفوستي": مصرع مواطنين روسيين بحادث الطائرة الخاصة في أفغانستان

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا وزارة الطوارئ الروسية بمصرع مواطنين روسيين كانا على متن الطائرة الخاصة Falcon 10 التي تحطمت أمس الأحد بمنطقة جبلية في أفغانستان.

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وأضاف المصدر أن الوزارة تسيّر رحلة خاصة غدا الثلاثاء إلى كابل لإجلاء الجثتين.

وتحطمت طائرة Falcon 10 أمس الأحد في منطقة جبلية شمال شرقي أفغانستان.

وفي وقت سابق أفادت مصادر روسية بأن الطائرة كانت في رحلة طبية من تايلاند إلى روسيا وعلى متنها 6 ركاب بمن فيهم طاقمها نجا 4 منهم، فيما لا يزال مصير اثنين مجهولا.

المصدر: نوفوستي