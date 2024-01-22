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إجلاء ناجح للناجين في حادث تحطم طائرة خاصة في أفغانستان (فيديو)

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إجلاء ناجح للناجين في حادث تحطم طائرة خاصة في أفغانستان (فيديو)
Globallookpress
أرشيف
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أفادت إذاعة Hurriyat الأفغانية بإجلاء الناجين في حادث تحطم طائرة خاصة من نوع Falcon 10 أمس الأحد في أفغانستان، كانت في طريقها من تايلاند إلى روسيا.

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وكتبت الإذاعة في صفحتها على منصة "إكس": "تم إنقاذ الناجين بنجاح ونقلهم إلى مركز منطقة كوه آب في أفغانستان فجر اليوم".

ونقلت عن وزارة الطيران والنقل الأفغانية أن "وجهة الطائرة لم تكن تشمل أجواء أفغانستان، وأن طاقمها طلب الهبوط الاضطراري في أقرب مطار أفغاني لأسباب فنية".

وتحطمت طائرة Falcon 10 أمس الأحد في منطقة جبلية شمال شرقي أفغانستان.

وأفادت مصادر روسية بأن الطائرة كانت برحلة طبية من تايلاند إلى روسيا وعلى متنها 6 ركاب بمن فيها طاقمها نجا 4 منهم، فيما لا يزال مصير اثنين مجهولا.

المصدر: نوفوستي

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