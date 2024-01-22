ترامب: شرف عظيم لي أن أحظى بدعم رون ديسانتس

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن امتنانه بتلقي دعم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس الذي انسحب من السباق الانتخابي، مؤكدا أن هذا بمثابة شرف عظيم.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد: "يشرفني أن أحظى بدعمه (ديسانتس). وأتطلع إلى العمل معه لهزيمة جو بايدن، الرئيس الأسوأ والأكثر فسادا في تاريخ بلادنا".

وأصدرت حملة السياسي بيانا دعت فيه "جميع الجمهوريين إلى الاتحاد خلف ترامب لهزيمة جو بايدن الفاسد وإنهاء فترة ولايته المروعة كرئيس".

وقد أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس مساء الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير، ومنح تأييده للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت صحيفة "بلومبرغ" أن قرار ديسانتس بالانسحاب من السباق الانتخابي جاء بسبب الرغبة في تجنب "المركز الثالث المخزي" في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن"، تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسيه من المشاركين المحتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير بفارق مريح.

الآن المنافس الرئيسي لترامب في المعركة من أجل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هو السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي.

ووفقا لنتائج اجتماعات نشطاء الحزب في ولاية أيوا في 15 يناير، حصلت هيلي على 19.1% من الأصوات واحتلت المركز الثالث، ولم تخسر أمام ترامب فقط (الذي حصد 51%)، بل أيضا أمام ديسانتِس (الذي حصد 21.2%).

وصرحت حملة الزعيم الأمريكي السابق ترامب بأن ترشيح هيلي لا يلبي مصالح الجمهوريين، وجاء في بيان أن "نيكي هيلي هي مرشحة أنصار العولمة والديمقراطيين وستفعل أي شيء لإنهاء أمريكا أولا".

وترسخ هذه النتيجة موقع ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر من العام الجاري.

ويتصدر ترامب بهامش كبير المرشحين المحتملين الآخرين من الحزب الجمهوري من حيث دعم الناخبين، وفقا لمسح أجرته شبكة "سي بي إس نيوز".

ووفقا للمسح، فإن 69% من الجمهوريين يعتزمون التصويت لترامب في الانتخابات التمهيدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: RT