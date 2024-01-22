إسرائيل تعرب عن استيائها من "استخدام روسيا لقضية الهولوكوست في سياق سياسي حديث"

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة، عن "استياء" تل أبيب من استخدام روسيا لموضوع المحرقة (الهولوكوست) "في سياق سياسي معاصر"، معتبرا ذلك أمرا غير مناسب.

وجاءت تصريحات حياة ردا على تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بشأن قرار ألمانيا الدفاع عن إسرائيل ضد اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة إليها في محكمة العدل الدولية من قبل جنوب إفريقيا.

وقال حياة في منشور على منصة "إكس": "تشكر إسرائيل ألمانيا على دعمها غير المشروط وموقفها ضد ادعاءات جنوب إفريقيا التي لا أساس لها"، مضيفا أن "استخدام خطاب الهولوكوست في سياق سياسي حديث من قبل ممثلة وزارة الخارجية الروسية يشكل عدم احترام للمحرقة ويسبب ضررا للضحايا والناجين".

وكانت زاخاروفا قد صرحت في 21 يناير بأن روسيا لم تتفاجأ بدفاع ألمانيا عن إسرائيل من اتهامات بالإبادة الجماعية، فيما ترفض برلين الاعتراف بالذنب عن جرائم الرايخ الثالث في الاتحاد السوفييتي.

وفي تعليقها، أشارت الدبلوماسية إلى أن برلين تشير في البيان الحكومي إلى "أخذ تاريخ ألمانيا والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الهولوكوست في الاعتبار"، وهي بذلك تعلن نفسها "خبيرة" في مسائل الإبادة الجماعية للشعوب.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن "ألمانيا تواصل رفض الاعتراف بجرائم النازية ضد شعب بلادنا على أنها إبادة جماعية. علما أن أجهزة التحقيق الروسية جمعت كماً كبيرا من الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات ألمانيا النازية في مناطق مختلفة من بلادنا".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية مساندتها لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بوقوفها ضد الدعوى القضائية المقدمة من قبل دولة جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بسبب حربها على قطاع غزة وممارستها أعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين الأبرياء في القطاع.

وفي 11 يناير الجاري، انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ"تعليق عملياتها العسكرية فورا" في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل "انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة".

ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلين إن "الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويُقتلون في كل مكان يلجؤون إليه"، وأن "أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب أعمال إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما النسيج الفلسطيني كله في غزة".

المصدر: RT