بيلاروس تكشف بندا جديدا ومهما في عقيدتها العسكرية

قال رئيس قسم المعلومات والتحليل في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية أرتيوم بوتورين، إن بيلاروس ستعتبر أي هجوم على حلفائها هجوما على أراضيها.

وأوضح بوتورين أن هذا البند مدرج ضمن العقيدة البيلاروسية العسكرية الجديدة، مؤكدا في حديث متلفز أن "الهجوم على أي دولة متحالفة معنا سيعتبر هجوما على الجمهورية البيلاروسية".

وأضاف "سيظهر فصل منفصل في عقيدتنا العسكرية، سيجمع جميع الأحكام المنصوص عليها حاليا في المعاهدات الدولية والتي صادقنا عليها مع حلفائنا، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية".

وتابع: "نجمع عقيدتنا العسكرية بشكل كلي وشامل لتتضمن موقفنا وطريقة تعاملنا مع حلفائنا وشركائنا الاستراتيجيين".

وخلص إلى أن هذا الفصل الجديد سيضع أسس الموقف البيلاروسي من أنشطة حفظ السلام تحت رعاية المنظمات الأمنية الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: تاس