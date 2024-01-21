مقتل 89 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة جراء العواصف الثلجية

قتل ما لا يقل عن 89 شخصا في الولايات المتحدة إثر العواصف الثلجية العنيفة وموجة الصقيع الحادة التي ضربت ارجاء متفرقة من البلاد خلال الاسبوع الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية تأكدت وفاة 25 شخصا في ولاية تينيسي، و16 شخصا على الأقل في ولاية أوريغون 3 منهم قتلوا جراء سقوط شجرة على سيارتهم.

كما تم الإبلاغ عن حالات وفاة في ولايات إلينوي وبنسلفانيا وميسيسيبي وواشنطن وكنتاكي وويسكونسن ونيويورك ونيوجيرسي.

وفي الساحل الغربي لا تزال ولاية أوريغون في حالة طوارئ بعد أن اجتاحت العواصف الجليدية القاتلة المنطقة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 45 ألف شخص، وتم الإبلاغ عن انقطاعات أخرى للتيار الكهربائي في بنسلفانيا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وإنديانا.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تستمر العاصفة الثلجية وموجة الصقيع حتى بداية الأسبوع المقبل.

المصدر: سي بي أس نيوز