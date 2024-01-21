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رئيس استخبارات نظام كييف يدلي بتصريح صادم حول أوكرانيا

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رئيس استخبارات نظام كييف يدلي بتصريح صادم حول أوكرانيا
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قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، إن هذا العام سيكون صعبا على أوكرانيا والقوات الأوكرانية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أضاف أن من يعتبر أن كل شيء سيكون على ما يرام في أوكرانيا، سيكون مخطئا".

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ورفض إعطاء أي توقعات دقيقة أو تفاصيل أخرى حول وضع الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، قال المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانييل ديفيس إن هزيمة القوات الأوكرانية "حتمية" لأنها حتى بدعم من الغرب، عاجزة أمام القوة العسكرية الروسية.

المصدر: غازيتا 

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