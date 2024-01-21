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وفاة شخص وإصابة 842 آخرين بماراثون في هونغ كونغ

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وفاة شخص وإصابة 842 آخرين بماراثون في هونغ كونغ
Globallookpress
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توفي شخص واحد وأصيب 842 آخرون اليوم الأحد خلال ماراثون "ستاندرد تشارترد" في هونغ كونغ، وفقا لهيئة الإذاعة المحلية.

وقالت الإذاعة: "تبين أن المتوفى الذي كان يبلغ من العمر 30 عاما فقد وعيه أثناء الماراثون في حوالي الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي وتوفي بعد إرساله إلى المستشفى".

وأفاد منظمو الماراثون أن ما لا يقل عن 842 مشاركا أصيبوا خلال الماراثون، منهم 39 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى.

وكان أحد المصابين مشاركا في سباق طوله 10 كم وفقد وعيه قبل الوصول إلى خط النهاية، ووفقا للأطباء، توقف قلب الرجل عن النبض ولكن بعد وصوله إلى المستشفى تحسنت حالته.

بدأ ماراثون "ستاندرد تشارترد" في الساعة 6.00 بالتوقيت المحلي، وشارك فيه حوالي 74 ألف عداء، تمكن ما يقرب من 450 مشاركا من خوض ماراثون كاملا في الفترة الزمنية المحددة وهي 3 ساعات للرجال و3 ساعات ونصف للسيدات.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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