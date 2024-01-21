مركز حميميم يواصل توزيع المساعدات الإنسانية في ريف دمشق

وزع المركز الروسي للمصالحة في سوريا دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية على معلمي وتلامذة مدرسة وسكان قرية القاسمية بمحافظة ريف دمشق، وقدم خبراؤه الخدمات الطبية والأدوية لمحتاجيها.

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ووزع المركز 300 سلة غذائية على معلمي وموظفي مدرسة رضا حشودا الثانوية، والأسر المحتاجة.

وتشمل سلال المساعدات 10 كغ من الدقيق والأرز والشاي والسكر والزيت النباتي، حيث بلغ الوزن الإجمالي للشحنة الإنسانية 3.342 كغ.

وتم نشر مركز طبي ميداني لفحص المرضى وتقديم الأدوية والعلاج لهم.

وشكرت السلطات المحلية العسكريين الروس على مساعدتهم ودعمهم المستمر.

المصدر: RT