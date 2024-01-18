مركز حميميم يواصل توزيع المساعدات الإنسانية والمدرسية في ريف دمشق (فيديو)
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وزع المركز الروسي للمصالحة في سوريا دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية على معلمي وتلامذة مدرسة قرية إفرا في محافظة ريف دمشق، وقدم خبراؤه خدمات طبية وأدوية لمحتاجيها من أهالي القرية.
وجاء في بيان عن المركز: "تم توزيع 300 سلة غذائية على المعلمين والموظفين في مدرسة "السعادة" الثانوية والأسر المحتاجة".
كما تم نشر مركز طبي ميداني وقام أطباء عسكريون من مركز حميميم بمعاينة السكان المحتاجين للعلاج وقدموا لهم الأدوية اللازمة.
وأعربت السلطات البلدية المحلية وسكان القرية عن امتنانهم للسلطات الروسية على المساعدة والدعم المقدمين.
المصدر: RT