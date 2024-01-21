بيونغ يانغ تدين بحث مجلس الأمن اختبارها رأسا حربيا أسرع من الصوت

أدانت كوريا الشمالية بحث مجلس الأمن الدولي اختبارها صاروخا باليستيا متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، ويحمل رأسا حربيا موجها أسرع من الصوت.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية قوله: "هذا الإطلاق التجريبي يندرج في إطار أبحاث علم الدفاع، ولذلك لم يؤثر على أمن الدول المجاورة وليس له أي صلة بالوضع الحالي في المنطقة. ولكن رغم ذلك قامت الولايات المتحدة التي شككت في الأنشطة المشروعة اليومية لدولة ذات سيادة، بعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي للنظر فيها. وأكثر من ذلك، نشرت من جديد مجموعة هجومية بقيادة حاملة طائرات نووية قرب شبه الجزيرة الكورية وأجرت بالتعاون مع أتباعها مناورات عسكرية استفزازية تمثل تهديدا لكوريا الشمالية".

وأضاف المتحدث أن كوريا الشمالية تعبر عن "أسفها العميق وتدين بشدة" مناقشة هذا الموضوع في مجلس الأمن الدولي وإجراء المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن تهديدات واشنطن وحلفائها "تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وأجرت بيونغ يانغ اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي متوسط المدى مؤخرا يعمل بالوقود الصلب برأس موجه تفوق سرعته سرعة الصوت.

المصدر: تاس