رجّحت صحيفة "تايمز" انخفاض تعداد الجيش البريطاني بنسبة الثلث خلال السنوات العشر المقبلة من نحو 75 ألف فرد الآن، إلى 52 ألفا.

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وقالت: "في غضون 10 سنوات ومع الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات الحالية، سيبلغ تعداد الجيش 52 ألف عسكري، وسيكون صغيرا لحد سيكون من الممكن استيعابه في ملعب "الاتحاد" لـ"مانشستر سيتي".

وأشارت إلى أن الجيش البريطاني لم ينجح على مدى السنوات العشر الماضية في جذب المجندين، وأنه حتى سبتمبر الماضي انخفض عدد الجنود في الجيش 3 آلاف فرد خلال عام، ولفتت إلى أن أكبر المشاكل في جذب المجندين تواجهها القوات البحرية والمشاة البحرية.

ولذلك تخطط وزارة الدفاع البريطانية لإخراج سفينتين من الخدمة ونقل عدد من سفن الإنزال إلى الاحتياط من أجل تحرير الأفراد لـ8 فرقاطات جديدة من طراز "Type 26".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري سابق أن الجيش البريطاني ليس قادرا على نشر فرقة مدرعة تضم حتى 25 ألف جندي للقتال في الخارج، لأنه لم يستثمر في عناصر الدعم المختلفة، بما فيها عربات الإمداد ووسائل الحرب الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي