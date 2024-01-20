"إن بي سي نيوز": إدارة بايدن سعيدة بسلوك زيلينسكي المنضبط في "دافوس"

أشارت شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عبروا عن رضاهم عن سلوك زيلينسكي المنضبط في منتدى "دافوس" الاقتصادي، حيث لم يتوسل الدعم والمال علنا.

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وأضافت القناة: "بدا زيلينسكي النشط عادة أكثر تواضعا ولم يوجه نداءات علنية للمساعدة. وكان هذا التغيير موضع تقدير في إدارة بايدن، حيث اعتقد بعض المسؤولين أنه كان واثقا بشكل مطلق في الماضي ومارس ضغوطا كبيرة على الكونغرس لدعمه".

وسبق أن لفت الغرب إلى سلوك زيلينسكي غير اللائق في سؤاله واستجدائه.

المصدر: نوفوستي