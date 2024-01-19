شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن عودة الاتصالات إلى قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها القصف الإسرائيلي.

وقالت الشركة في بيان على منصة "إكس" إنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير.

نُعلن عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث عملت طواقمنا الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها العدوان المتواصل على القطاع. — Jawwal (@JawwalPal) January 19, 2024

تجدر الإشارة إلى أن اثنين من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية لقيا مصرعهما مؤخرا خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهم بقذيفة مباشرة، مما يرفع عدد الضحايا بين العاملين في الشركة إلى 14 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودخل انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة، اليوم الجمعة، يومه الثامن وهو الأطول منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

المصدر: RT