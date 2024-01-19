شركة "سي إم إيه - سي جي إم" الفرنسية للشحن تحول مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس

صرحت شركة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية للشحن إن خدمتها (نيمو) التي تربط أوروبا والمحيط الهندي وأستراليا ستعبر مؤقتا من طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس.

وذكرت المجموعة في مذكرة للعملاء نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن "التغيير جزء من تدابير طارئة بشأن عدة خدمات عادة ما تعبر من قناة السويس".

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وصرحت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" في وقت سابق من اليوم أيضا، أنها ستعلق مؤقتا حجز بعض خدماتها مشيرة إلى وجود "مخاوف أمنية مرتبطة بالتوتر في البحر الأحمر".

وكانت شركة الشحن البحري اليابانية "نيبون يوسن" (إن واي كي لاين)، قد أعلنت يوم الأربعاء تعليق مرور سفنها بالكامل في البحر الأحمر.

ونشرت وكالة "بلومبرغ" مقالا مطولا اليوم الجمعة أكدت فيه أن التوتر في البحر الأحمر قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي لأسعار المواد الغذائية في أوروبا.

ووفقا للوكالة، غيرت سفن شحن المواد الغذائية مسارها إلى مسار أطول وأكثر كلفة، حيث تدور حول القارة الإفريقية بأكملها لتجنب البحر الأحمر.

وأشارت الوكالة إلى أن شركات الشحن تواجه مشكلة عدم القدرة على تسليم الشحنات قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وأضافت: "الفوضى في البحر الأحمر بدأت تسبب اضطرابات في إمدادات المواد الغذائية، وتهدد بتضخم أسعارها".

وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل نقل البضائع تؤثر على واردات وصادرات الاتحاد الأوروبي، ووفقا لتقديرات اللجنة الأوروبية للعلاقات في الصناعة والمنتجات الزراعية الأوروبية، فإن الوضع في البحر الأحمر قد يؤثر على استيراد وتصدير المنتجات الزراعية في الاتحاد الأوروبي بما يعادل 70 مليار يورو.

وأكد مستشار القضايا البحرية في جمعية الأعمال الهولندية للتجارة والخدمات اللوجستية "إيفوفنيدكس" كاسبر روراد أنه منذ ديسمبر ارتفعت كلفة نقل حاوية واحدة من الصين إلى أوروبا من 1000 دولار إلى أكثر من 4000 دولار على خلفية التوتر في البحر الأحمر.

المصدر: رويترز+RT