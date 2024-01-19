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الجيش الإسرائيلي يعترف باستخراج جثث من مقبرة في غزة (صور)

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الجيش الإسرائيلي يعترف باستخراج جثث من مقبرة في غزة (صور)
Gettyimages.ru
المقابر الجماعية في غزة
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اعترف الجيش الإسرائيلي باستخراج جثث من مقبرة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو لقبور مدمرة.

وفي أول اعتراف للجيش الإسرائيلي باستخراج الجثث من مقابر فلسطينية في قطاع غزة، قال المتحدث باسم للجيش لشبكة CNN الأمريكية إن استخراج الجثث من المقبرة هو "جزء من عملية البحث عن جثث الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس وفصائل مسلحة فلسطينية في القطاع، منذ هجمات السابع من أكتوبر".

وأضاف: "تجري عملية تحديد هوية الرهائن في مكان آمن، وتضمن ظروفا مهنية ومثالية واحترام للمتوفين"، والجثث التي تم تحديد أنها ليست لرهائن "تتم إعادتها بكرامة واحترام"، مشيرا إلى أنه "حينما يتلقى الجيش معلومات استخباراتية مهمة، يتم تنفيذ عمليات دقيقة في أماكن محددة، حيث تشير المعلومات إلى احتمال وجود جثث الرهائن".

وحسبCNN فإنه يمكن أن يرقى الهجوم المتعمد على المقابر إلى جريمة حرب، وفق القانون الدولي، "إلا في ظل ظروف محدودة يصبح فيها الموقع هدفا عسكريا".

المصدر: CNN

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