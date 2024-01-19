خبير: الغرب فشل في تحريض شركاء روسيا ضدها في دافوس

أكد الخبير بمعهد الأبحاث الإنسانية والسياسية الدولي فلاديمير بروتر أن الغرب بقيادة واشنطن فشل خلال منتدى دافوس في تحريض شركاء روسيا ضدها لإجبارها على قبول موقف واشنطن من أوكرانيا.

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وعبر بروتر عن موقفه القائل إن واشنطن وحلفاءها يحاولون في إطار مثل هذه الاجتماعات إيجاد أساليب لممارسة الضغط على موسكو عبر شركائها. وأوضح: "من أجل ذلك فإنهم يجمعون هذه الصيغة ويأملون بأن الدول التي وصفها (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف بأنها "الدائرة الداخلية لروسيا" ستمارس ضغطا معينا على روسيا. إنهم لا يعتزمون بحث شيء مع روسيا بصوت عال في الوقت الراهن. لقد قال (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن أكثر من مرة إنه لا يرى أي موضوع للبحث وأنه ويجب على روسيا قبول مواقفهم".

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن "تضغط" السعودية على موسكو بسياستها في مجال النفط، متابعا: "لكنها لا تنجح في ذلك. ومهمتها (مهمة الولايات المتحدة) تنحصر في عدم بحث هذه المسألة (التسوية السلمية في أوكرانيا) مع روسيا... إنه جهد واضح لتسوية النزاع بدون مشاركة روسيا وممارسة الضغط على روسيا لدفعها لقبول شروطهم. لكنهم فشلوا في ذلك حتى الآن".

المصدر: نوفوستي