مقتل صحفي فلسطيني بقصف إسرائيلي لغزة

قتل الصحفي الفلسطيني وائل أبو فنونة في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي أن "أبو فنونة شغل منصب نائب رئيس عمليات الحرب النفسية في "حركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القوات البرية والجوية والبحرية "نفذت عمليات مشتركة للقضاء على الإرهابيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وتمت تصفية وائل أبو فنونة، العضو البارز في حركة الجهاد الإسلامي، خلال غارة جوية دقيقة لسلاح الجو الإسرائيلي بقيادة القيادة الجنوبية".

وقال: "أبو فنونة كان نائب رئيس عمليات الحرب النفسية في حركة الجهاد الإسلامي. وشغل عدة مناصب في صفوها، بما في ذلك مساعدا لخليل البهتيني، قائد المنطقة الشمالية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة"، زاعما أن "أبو فنونة كان مسؤولا عن نشر مقاطع فيديو للهجمات الصاروخية التي تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل، فضلا عن إعداد وتوزيع وثائق الرهائن الإسرائيليين كجزء من الحرب النفسية".

يذكر أن قناة "القدس اليوم" الفضائية أعلنت مقتل المدير العام للقناة وائل أبو فنونة بقصف إسرائيلي لمدينة غزة.

بدوره أعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 119 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر: RT