مقتل مدير فضائية "القدس اليوم" بغارة إسرائيلية في غزة

قتل مدير فضائية "القدس اليوم" الصحفي وائل فنونة اليوم الخميس إثر استهدافه بقصف إسرائيلي في مدينة غزة.

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يذكر أن عدد الصحفيين الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر تخطى عدد الصحفيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2202، وبلغ نحو 118 منذ بدء الحرب.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة.

المصدر: RT