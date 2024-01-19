"الدوما" الروسي سيخاطب برلمان فرنسا بشأن المرتزقة الفرنسيين في خاركوف

أعلن رئيس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن المجلس بصدد مخاطبة البرلمان الفرنسي حول المرتزقة الفرنسيين المقاتلين في قوات كييف، بعد مقتل العشرات منهم بضربة روسية بخاركوف مؤخرا.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام: "تم استدعاء السفير الفرنسي في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية بعد تصفية قواتنا مقاتلين أجانب في خاركوف شرق أوكرانيا، حيث تم القضاء على أكثر من 60 مرتزقا يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، تبين أنهم مواطنون فرنسيون. سننظر خلال خلال جلستنا المقبلة في مخاطبة البرلمان الفرنسي حول ذلك".

وأضاف: "نشاط المرتزقة محظور بموجب القانون الفرنسي، ولذلك من المهم معرفة ما إذا كان النواب الفرنسيون على علم بأن شخصا ما ينتهك القانون الفرنسي ويرسل المسلحين للقتال في أوكرانيا".

وتابع: "شهدت العلاقات بين بلدينا محطات مختلفة في تاريخها، أجدادنا قاتلوا معا ضد الفاشية، لكن اليوم يموت المرتزقة الفرنسيون دفاعا عن النظام النازي في أوكرانيا. هل يعلم المواطنون والنواب الفرنسيون الذين يمثلون مصالحهم شيئا عن ذلك؟".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 17 يناير الجاري توجيه ضربة عالية الدقة لمبنى بمدينة خاركوف تجمّع فيه مرتزقة فرنسيون قبل توجههم للقتال ضد روسيا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60، وإصابة العشرات منهم.

المصدر: سبوتنيك