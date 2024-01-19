ضحايا ومصابون بقصف إسرائيلي لجنوب غزة

قصف الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة بشكل مكثف اليوم الجمعة، ما أدى لسقوط عدد جديد من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين.

وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، فإنه في الساعات الأولى اليوم أفاد شهود عيان بإطلاق نار وغارات جوية في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة حيث تقول إسرائيل إن العديد من أعضاء قيادة "حماس" يختبئون.

وتحدّث الهلال الأحمر الفلسطيني عن قصف مدفعي "مكثف" في محيط مستشفى الأمل، في وقت أفادت وكالة الأنباء الفلسطينيّة "وفا" عن سقوط العديد من القتلى والجرحى خلال الليل في خان يونس التي باتت مركز المعارك.

وفي غزة، حيث نزح حوالى 80% من السكان بسبب الغارات أو القتال، لا يزال الوضع الإنساني حرجا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أحصت 24 حالة من التهاب الكبد "أ"، وهو عدوى فيروسية في الكبد، فضلا عن "الآلاف من حالات متلازمة اليرقان المرتبطة على الأرجح" بانتشار التهاب الكبد.

المصدر: "أ ف ب"