أكد قائد القوات الهندسية في الجيش الروسي يوري ستافيتسكي أن قوات كييف خسرت خلال الهجوم المضاد، أكثر من 500 مركبة عسكرية على خطوط الدفاع الروسية، بما فيها دبابات ليوبارد.

وأشار الفريق ستافيتسكي، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر)": "خسائر العدو في نظام الحواجز الهندسية الذي تم إنشاؤه، وفقا للبيانات المؤكدة فقط، بلغت أكثر من 500 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، منها أكثر من 180 وحدة خلال الهجوم المضاد، بما في ذلك دبابات ليوبارد ومركبات المشاة القتالية برادلي ومركبات أخرى قدمها الغرب”.

وأوضح أنه في مناطق مسؤولية مجموعات القوات في جميع المحاور، قام مهندسو القوات المسلحة الروسية، من أجل زيادة استقرار الدفاع والحد من حركة القوات الأوكرانية أثناء الهجوم المضاد للعدو، بتجهيز سريع لنظام فعال للغاية من العوائق الهندسية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، القضاء على أكثر من 860 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 91 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 9 يناير الجاري، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العام الماضي تجاوزت 215 ألف عسكري، مضيفا أن نظام كييف يواصل بتوجيهات من الغرب دفع جنوده إلى الموت، فيما لن يغير ذلك شيئا على الأرض ولن يفضي هذا إلا إلى إطالة أمد النزاع.

وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

المصدر: RT