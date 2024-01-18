ترامب يطالب بمنحه حصانة قضائية شاملة حتى لو "تجاوز الحدود"

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الخميس، بحصانة رئاسية "شاملة" من الملاحقات القضائية الجنائية، حتى لو تجاوزت أفعاله "الحدود".

وأشار ترامب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه، كرئيس سابق، يتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وحث المحكمة العليا على إصدار حكم لصالحه.

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وأضاف ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه "حتى الأحداث التي تتجاوز الحدود يجب أن تخضع للحصانة الكاملة"، وإلا يحتاج الأمر سنوات "في محاولة للتمييز بين الجيد والسيئ".

وأشار ترامب إلى أن "رؤساء الولايات المتحدة يحتاجون إلى الحصانة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صعبة، وهذه الحاجة تفوق خطر مخالفتهم القواعد".

وشبّه الرئيس الجمهوري السابق الوضع بجهاز الشرطة الذي يجب أن يستمر في العمل على الرغم من تجاوزات أفراد "مارقين" في بعض الأحيان.

وتنظر محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن حاليا في مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القضائية لسعيه الى تغيير نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

وفي حال رفض استئناف ترامب، كما يتوقع معظم الخبراء القانونيين، من المرجح أن تحال القضية إلى المحكمة العليا للبت فيها واتخاذ القرار النهائي.

وقد ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر الماضي بينما يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة تشمل السعي لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 وحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني في ناد للغولف خاص به.

المصدر: أ ف ب