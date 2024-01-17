مواجهة بين محامية ترامب والقاضي خلال محاكمته بتهمة التشهير الجنسي في نيويورك

تواجهت محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع القاضي خلال محاكمة موكلها بتهمة التشهير في نيويورك، حيث استمعت المحكمة إلى أدلة الكاتبة والصحفية إي جين كارول.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن محامية ترامب ألينا هابا اعترضت على إجابة من كارول، مما دفع القاضي لويس كابلان لتوبيخها بشدة وقال لها: "عندما تتحدثين في قاعة المحكمة هذه أو أي قاعة محكمة في هذا المبنى ستقفين منتصبة".

وكان ترامب غير ملزم بحضور المحاكمة المدنية، في المحكمة لليوم الثاني حيث يسعى لاستخدام عدة دعاوى قانونية ضده لحشد مؤيدين قبل الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشر وحملته الانتخابية لعام 2024.

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وبحسب تقارير إعلامية أمريكية قالت كارول خلال الجلسة إنها حضرت إلى المحكمة "لمنعه من قول أكاذيب عني".

وتسعى كارول للحصول على تعويضات بأكثر من 10 ملايين دولار بدعوى أن "ترامب شوه سمعتها في عام 2019 عندما كان رئيسا وكانت قد كشفت بأنه تعرض لها، إذ قال إنها "لا تروق له". فيما قالت كارول للمحكمة: "هذا يعني أنني قبيحة للغاية لذا لن يعتدي علي جنسيا".

وردا على سؤال حول الضرر الذي ألحقه هذا التعليق بسمعتها قالت كارول: "كنت معروفة سابقا كصحفية والآن أصبحت معروفة بأني كاذبة ومحتالة".

وأوضحت شبكة "سي إن إن" أن "ترامب هز رأسه عندما اتهمته كارول بالاعتداء عليها وتحدث إلى محاميته أثناء إدلائها بشهادتها، واشتكى محامو كارول إلى القاضي من ذلك".

المصدر: RT