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انطلاق المرافعات في الدعوى الثانية للكاتبة إي جين كارول ضد ترامب

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انطلاق المرافعات في الدعوى الثانية للكاتبة إي جين كارول ضد ترامب
AP Eduardo Munoz Alvarez
محتجون أمام مبنى المحكمة في نيويورك حيث تجري المرافعات في دعوى الكاتبة كارول ضد دونالد ترامب يوم 16 يناير 2024
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بدأت محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء المرافعات في الدعوى الثانية التي أقامتها الكاتبة والصحفية إي جين كارول ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت الكاتبة قد اتهمت ترامب بالتحرش الجنسي والاغتصاب والتشهير. وأصدرت المحكمة حكم الإدانة بحق ترامب في مايو 2023، وألزمته بدفع 5 ملايين دولار لكارول مع إسقاط تهمة الاغتصاب.

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وحسب حكم المحكمة، كان على ترامب دفع تعويضات لكارول بقيمة مليوني دولار، و3 ملايين أخرى بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها.

وفي أعقاب صدور الحكم صرح ترامب بأن المحكمة أثبتت عدم ارتكابه جريمة الاغتصاب بحق الكاتبة، مضيفا أنه "لم يقم بأي شيء آخر لها".

انطلاق المرافعات في الدعوى الثانية للكاتبة إي جين كارول ضد ترامب
AP Elizabeth Williams
صورة من داخل قاعة المحكمة أثناء المرافعات في دعوى الكاتبة كارول ضد دونالد ترامب يو 16 يناير 2024

وعلى خلفية تصريحاته، قررت كارول رفع دعوى جديدة ضد ترامب، مطالبة بتعويضات إضافية، بحجم أكثر من 10 ملايين دولار.

ويجري خلال جلسة يوم الثلاثاء انتخاب أعضاء هيئة المحلفين. وتعقد المرافعات بحضور ترامب وكارول.

المصدر: نوفوستي

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