مسؤول إيراني يكشف كيفية تنفيذ الهجمات التي شنها الجيش الباكستاني على إقليم سيستان وبلوشستان

كشف مساعد محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية للشؤون الأمنية والشرطية علي رضا مرحمتي كيفية تنفيذ الهجمات التي شنها الجيش الباكستاني اليوم الخميس.

وأوضح علي رضا مرحمتي أن الهجمات التي شنها الجيش الباكستاني اليوم نفذت بواسطة 3 طائرات مسيّرة.

وأشار مرحمتي إلى أن أحدث المعطيات المتوافرة تفيد بأن الجيش الباكستاني هاجم في الساعة الرابعة و30 دقيقة من فجر اليوم الخميس بثلاث مسيرات، ثلاثة مواقع سكنية في إحدى القرى الحدودية الإيرانية"، لافتا إلى أن هذه الهجمات تسببت بتدمير ثلاثة منازل سكنية ومقتل نحو 10 نساء وأطفال.

وأضاف المساعد الأمني لمحافظة سيستان وبلوشستان أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم هم من الرعايا الباكستانيين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وذات الصلة تتابع القضية ليتضح كيف أن هؤلاء الرعايا، أقاموا في مناطقنا الحدودية وفي هذه القرية بالذات.

وأكد مرحمتي أن الهدف من تنفيذ هذه الهجمات هو قيد الدراسة على أن تُعلن النتائج لاحقا.

هذا وطالبت إيران اليوم الخميس، باكستان بتفسير لضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت "أوكار الإرهابيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية الباكستانية توجيه الجيش سلسلة ضربات عسكرية استهدفت "أوكار الإرهابيين" في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، مؤكدة أن "باكستان تحترم احتراما كاملا سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامتها الإقليمية. وكان الهدف الوحيد لعمل اليوم هو السعي لتحقيق أمن باكستان والمصلحة الوطنية التي لها أهمية قصوى ولا يمكن المساس بها".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن إيران شنت هجوما صاروخيا على قواعد تنظيم جيش العدل في باكستان.

المصدر: "إرنا" + RT