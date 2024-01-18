البيت الأبيض: نشعر بتفاؤل حذر بشأن النقاش مع الكونغرس حول دعم أوكرانيا

صرحت النائبة الأولى للمتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون، بأن الإدارة الأمريكية تشعر بتفاؤل حذر إزاء فرص التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس حول تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا.

وقالت في مؤتمر صحفي على متن طائرة بايدن المتوجهة من واشنطن إلى كارولينا الشمالية: "يعتقد الرئيس جو بايدن أن هذه المناقشات التي يجريها فريقنا مع الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ كانت مثمرة حتى الآن. ونحن نظل متفائلين بحذر بشأن فرصنا في الوصول إلى هذه النقطة (استمرار المساعدة لكييف)”.

وقبل أربعة أشهر، أرسلت إدارة واشنطن طلبا إلى الكابيتول للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية في السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر في الولايات المتحدة، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وترغب السلطة التنفيذية في الحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس الديمقراطي بايدن، في الحصول بالمجمل على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض، ولا يزال المصير الإضافي للطلب ومشاريع القوانين البديلة غير واضح.

وتحدث عدد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس في الأشهر الأخيرة ضد الاستمرار في تقديم المساعدة المالية لكييف، وقد حذر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، عدة مرات من أنه يعتزم ربط المزيد من المساعدات لأوكرانيا بتشديد السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

كما تحدث زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في سياق مماثل. وتستمر المناقشات بين الحزب الديمقراطي الحاكم والأحزاب الجمهورية المعارضة في الولايات المتحدة حول هذه القضايا.

المصدر: RT