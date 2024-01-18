جونسون يرفض ضمان موافقة الكونغرس على دعم إضافي لأوكرانيا

رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ضمان موافقة الكونغرس على استمرار المساعدات لأوكرانيا مؤكدا أهمية متابعة وجهة المليارات المصروفة على ذلك، ورسم استراتيجية واضحة لهذا الدعم.

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وردا على سؤال صحفي حول احتمال موافقة مجلس النواب على تقديم المساعدة لأوكرانيا قال جونسون في حديث لقناة CNN: "سنرى".

وأضاف أنه يتوقع من الإدارة الأمريكية أن تحدد استراتيجية للعمل في أوكرانيا وأهدافها النهائية، وتضمن الإشراف على الأموال المصروفة لكييف، إضافة إلى إجراء إصلاح جذري في منظومة الهجرة.

وقال: "أفهم أهمية تمويل أوكرانيا، والتهديد الذي يمثله (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين للنظام العالمي، وما الذي يمكنه فعله إن لم يتم إيقافه. لكن يجب علينا متابعة وجهة أموال دافعي الضرائب. وأقول إن الوضع الراهن هنا أمر غير مقبول

وأعتقد أن عددا متزايدا من الأمريكيين يفهمون أهمية الجدية في مثل هذه المسائل.

وأضاف: "لا يمكننا إنفاق مليارات الدولارات دون استراتيجية واضحة. وقلت للرئيس من جديد خلال لقائنا إنه من الضروري توضيح الاستراتيجية والهدف النهائي لها في أوكرانيا، والنتيجة التي نحاول تحقيقها، وكيفية ضمان المساءلة عن مصير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

المصدر: نوفوستي