السلطات الإسرائيلية تتهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بمعاداة إسرائيل

اتهمت السلطات الإسرائيلية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، بأنها معادية لإسرائيل.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة لتلفزيون "إن بي سي"، أن "السلطات الإسرائيلية طلبت من الأطباء عدم التعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة الذين يحققون بشأن هجوم حماس في 7 أكتوبر، والجرائم التي قد تكون ارتكبت في أعقاب تصاعد النزاع في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الوزارة: "الأشخاص الثلاثة الذين تم اختيارهم لرئاسة اللجنة معروفون بمعاداتهم للسامية وذوي وجهات نظر مناهضة لإسرائيل".

هذا ووجهت إسرائيل انتقادات لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعدم مطالبتها بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.

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ومع دخول الحرب على غزة يومها الرابع بعد المئة، تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في ظل وضع إنساني كارثي، مع تزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.

المصدر: تاس