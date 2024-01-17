صرح نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي الأسبق الجنرال المتقاعد جاك كين، أن وقف المساعدات الأمريكية لكييف سيؤدي بالفعل إلى تغييرات جوهرية لصالح روسيا.

وقال كين في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "ستسيطر روسيا على الوضع في البلاد (أوكرانيا)، بسبب تأخرالتمويل والاحتمالات بعدم وصوله.. الوضع يتغير بشكل جذري".

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وبحسب كين، فإن القوات المسلحة الأوكرانية مضطرة إلى التصرف بحذر متزايد لأنها تخشى مواجهة نقص الأسلحة والذخيرة، مشيرا إلى أن "الجيش الأوكراني اتخذ وضعا دفاعيا على طول الجبهة بأكملها".

وأضاف كين: "روسيا تنتصر".

وبعد الفشل الذريع "للهجوم المضاد" الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في الصيف، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وفي نهاية ديسمبر، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الروسية حررت مدينة مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال الرئيس بوتين إن "السيطرة على مارينكا تمكننا من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك، وأن السيطرة على هذه المنطقة المحصنة يعطي قواتنا إمكانية التقدم إلى الأمام".

وسيطر المظليون الروس على مواقع مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه، وبعد ذلك قاموا بتطهير المنطقة من العدو.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: نوفوستي+RT