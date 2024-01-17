سيناتور أمريكي: الوضع في أوكرانيا يتغير نحو الأسوأ

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن الوضع في أوكرانيا يتغير نحو الأسوأ، محذرا من عواقب وخيمة في حال عدم الاتفاق على مواصلة المساعدات.

وقال السيناتور للصحفيين عشية اجتماع قادة الكونغرس مع الرئيس جو بايدن، يوم الأربعاء: "صراحة، الهدف هنا أن نجعل من الواضح أن الوضع في أوكرانيا يتغير نحو الأسوأ".

وتابع: "إن لم نقدم لهم المساعدة بسرعة، فإن كل شيء قد يتغير بشكل لا رجعة فيه".

ويجتمع الرئيس الأمريكي مع قادة الكونغرس في البيت الأبيض لمناقشة المصادقة على التشريع الذي ينص على تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وعدد من البرامج الحكومية.

ولا يزال طلب تخصيص التمويل بحجم 106 مليارات دولار، الذي وجهه بايدن إلى الكونغرس منذ عدة أشهر، بانتظار المصادقة، حيث تبقى هناك خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن بعض القضايا، أهمها الهجرة وأمن الحدود.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها قدمت آخر حزمة مساعدات لأوكرانيا ولا تستطيع تقديم المزيد في غياب التمويل من الكونغرس.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع اتفاق الكونغرس على مشروع القانون خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: نوفوستي

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