استطلاع رأي: ثلث الأمريكيين يؤيدون استقالة أوستن من منصبه

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورتس" أن ثلث المواطنين الأمريكيين غير راضين عن أداء وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مؤيدين استقالته لأسباب صحية.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه في 10 و11 و14 يناير 2024، فإن "34% يؤيدون استقالة أوستن من منصب وزير الدفاع بسبب مخاوف صحية، فيما أشار 46% من المستطلعين إلى أنهم لا يتفقون مع هذا الموقف، والبقية ليسوا متأكدين".

One-Third Think Lloyd Austin Should Resign



After it was revealed that Lloyd Austin is being treated for cancer, many voters believe the Secretary of Defense should step down.



More At Rasmussen Reports:https://t.co/ErsTGxzUwbpic.twitter.com/vIfxHl2e5c — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) January 17, 2024

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الدفاع لويد أوستن بسبب عدم الإعلان عن وجوده في المستشفى لعدة أيام ودعا إلى إقالته فورا.

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كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن أوستن غادر المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة "سرطان البروستات".

المصدر: RT + موقع "راسموسن ريبورتس"