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رئيس إندونيسيا يضع حجر الأساس لمسجد يتسع لـ61 ألف مصل في العاصمة الجديدة

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رئيس إندونيسيا يضع حجر الأساس لمسجد يتسع لـ61 ألف مصل في العاصمة الجديدة
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رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو يضع حجر الأساس لبناء أول مسجد حكومي
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وضع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو حجر الأساس لبناء أول مسجد حكومي بتكلفة تصل إلى 940 مليار روبية (62 مليون دولار أمريكي)، ويتسع لـ61 ألف مصل في العاصمة الجديدة المخطط لها نوسانتارا.

وسيتم بناء المسجد في المجمع المخصص لدور العبادة لجميع الأديان في البلاد. وتخطط هيئة مدينة نوسانتارا العاصمة أيضا لبناء كنيسة وكاتدرائية ومعابد بوذية وهندوسية وصينية في الموقع.

رئيس إندونيسيا يضع حجر الأساس لمسجد يتسع لـ61 ألف مصل في العاصمة الجديدة

وقال ويدودو خلال احتفال وضع حجر الأساس: "سيظهر هذا أننا أمة متنوعة لكننا نسعى جاهدين للحفاظ على الانسجام من أجل وحدة البلاد"، مشيرا إلى أن الطراز المعماري للمسجد، الذي ادعى أنه يمكن أن يمثل الثقافة الأصلية لإندونيسيا، "يمكن أن يكون مصدر إلهام للعالم.. أريد أن يكون هذا المسجد قدوة للمساجد الأخرى في العالم".

وقالت هيئة العاصمة الجديدة إن المسجد يمكن أن يكتمل بناؤه في فترة تزيد قليلا عن عام واحد.

في أواخر العام الماضي، وضع الرئيس حجر الأساس لبناء مطار في نوسانتارا.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل المطار الذي تبلغ مساحته 347 هكتارا بكامل طاقته بحلول ديسمبر 2024، على أن تبدأ عمليات محدودة في يونيو.

ويقع المطار، الذي تبلغ تكلفته 4.3 تريليون روبية، على بعد حوالي 43 كيلومترا من وسط نوسانتارا، وسيتم ربطه بطريق حالي وطريق برسوم مرور بطول 23 كيلومترا.

المصدر: the jakarta post

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