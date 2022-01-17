الكشف عن اسم عاصمة إندونيسيا المستقبلية

أعلن وزير التنمية الوطنية الإندونيسية سوهارسو مونوارفا اليوم الإثنين، أن العاصمة الجديدة للبلاد التي تقرر تشييدها في جزيرة بورنيو، ستحمل اسم نوسانتارا.

ومن المتوقع أن يصدق البرلمان الوطني على مشروع قانون بشأن العاصمة الجديدة غدا الثلاثاء، ما يمهد الطريق أمام بدء انشائها العام الجاري.

وقال مونوارفا خلال اجتماع لللجنة الخاصة لتأسيس العاصمة الجديدة بمجلس النواب وسط جاكرتا: "لقد تلقيت تأكيدا من السيد الرئيس يوم الجمعة أن العاصمة الجديدة سوف يطلق عليها نوسانتارا".

وأضاف: "(هذا الاسم) مشهور عاليما وسهل، وهو يصف أرخبيل جمهورية إندونيسيا، وأعتقد أننا جميعا نتفق مع اسم نوسانتارا".

ونوسانتارا والتي تعني "أرخبيل"، هي اسم قديم للأرخبيل المالاوي الذي يضم إندونيسيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة والأجزاء الجنوبية من الفلبين.

أعلن الرئيس جوكو ويدودو في 2019 خططا لبناء عاصمة جديدة كاملة في غابات بورنيو في منطقة ما بين مدينتي باليكبابان وساماريندا.

Endonezya’nın yeni “idari” başkenti Nusantara oldu.

Mevcut başkent Cakarta ise ülkenin iş ve ekonomi merkezi olmaya devam edecek. Tabii batmazsa!

Kurtarmak için 40 milyar dolar harcayacaklar ama…

Neyse, Nusantara hayırlı olsun 🇮🇩 pic.twitter.com/Z9PD4wghYc — Ahmet Yeşiltepe (@ahmetyesiltepe) January 17, 2022

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وقال إن جاكرتا لم تعد حيوية كمركز إداري للبلاد بسبب الفيضانات المتكررة والازدحام المروري الدائم وجودة الهواء السيئة.

وتفيد التقديرات بأن تكلفة إقامة العاصمة الجديدة أكثر من 32 مليار دولار. كان مقررا في البداية أن يتم وضع حجر الأساس لمشروع البناء في أغسطس 2020 ، لكن جائحة كوفيد-19 أجبر الحكومة على تعليقه.

ستكون العاصمة الجديدة مقرا للحكومة، بينما ستظل جاكرتا، العاصمة الحالية التي يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص، المركز التجاري والاقتصادي لإندونيسيا.

المصدر: وكالات