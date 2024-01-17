قال جورج بيبي المدير السابق لقسم التحليل الروسي في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن تفوق الجيش الروسي على القوات الأوكرانية سيتزايد فقط، وسيضعف ذلك موقف الغرب التفاوضي.

وأضاف الخبير، في مقابلة مع قناة Daniel Davis / Deep Dive على يوتيوب: "حسب اعتقادي، يبدو واضحا أن الروس ينتصرون. ومع مرور الزمن سينمو ويقوى تفوقهم، ولن تتناقص حتما".

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وأشار بيبي إلى أن الجيش الروسي يقوم بشكل فعال للغاية "بسحق" الإمكانات العسكرية لأوكرانيا.

ووفقا له، سينهار دفاع القوات الأوكرانية عاجلا أم آجلا بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها من الجيش الروسي. وانهيار الجبهة سيؤدي إلى ضياع أي فرصة للغرب لضمان "مصالحه" في كييف.

وقال الخبير: "أعتقد أنه إذا واصلنا السير على هذا الطريق (إطالة أمد الصراع)، فستقوم روسيا بتعزيز مواقفها ومواقعها بشكل متزايد".

يشار إلى أن روسيا أكدت مرات كثيرة على استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. ويؤكد الجانب الروسي أنه لا توجد حاليا أي مقدمات لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.

المصدر: نوفوستي