قال غيورغي توكا "نائب وزير الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين في أوكرانيا سابقا"، إن فلاديمير زيلينسكي يستعد لتعيين كيريل بودانوف في منصب قائد القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد توكا، في مقابلة مع قناة Newsroom على يوتيوب، أنه حصل على هذه المعلومات من مصادر قريبة من قوات العمليات الخاصة وهيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية.

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وأضاف: "الحديث يدور عن أن زيلينسكي اتخذ القرار بإبعاد قائد الجيش الحالي فاليري زالوجني. إنهم يخططون لنقل زالوجني إلى مجلس الأمن القومي والدفاع. وفي منصب قائد الجيش يريد زيلينسكي تعيين الرئيس الحالي لمديرية المخابرات العامة كيريل بودانوف".

ووفقا لنائب الوزير السابق، تم اصطحاب كيريل بودانوف خصيصا إلى دافوس لتقديمه إلى حلفاء أوكرانيا كمرشح لمنصب القائد الجديد للجيش.

وتابع توكا القول: "ليس لدي أدنى شك في أن زيلينسكي ويرماك لن يتوقفا. لكن إرسال زالوجني إلى مجلس الأمن القومي والدفاع الحالي، هو مجرد استهزاء بجنرال عسكري محترف".

وأعرب توكا عن موافقته مع رأي الصحفي الذي أدار الحوار، بأن إبعاد زالوجني من قيادة الجيش سيدفع أوكرانيا إلى كارثة.

منذ الخريف الماضي، بدأت وسائل الإعلام الأوكرانية ثم الغربية في الإشارة بانتظام إلى وجود تناقضات وخلافات بين زيلينسكي وزالوجني.

في مقال نشرته مجلة الإيكونوميست، اعترف قائد القوات الأوكرانية بأن الصراع حول أوكرانيا قد وصل إلى طريق مسدود، وهو ما أثار غضب وامتعاض زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي