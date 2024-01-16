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مصدر دبلوماسي: تركيا لا ترى استعدادا لدى الغرب للتسوية في أوكرانيا

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مصدر دبلوماسي: تركيا لا ترى استعدادا لدى الغرب للتسوية في أوكرانيا
Sputnik
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قال مصدر دبلوماسي في أنقرة لمراسل نوفوستي، إن تركيا لم تر بعد وجود استعداد لدى الغرب للمفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا، وذكر أن الوضع قد يصل إلى طريق مسدود.

في يوم 14 يناير الجاري، عقد في دافوس اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" الأوكرانية، على مستوى مستشاري الأمن القومي وشارك فيه 83 وفدا.

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قبل ذلك، قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، إنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا، وإن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا الاتحادية أمر مستحيل.

وأضاف المصدر التركي: "للأسف، لا نرى حتى الآن أي استعداد من جانب الشركاء الغربيين للتسوية. الوضع الحالي قد يدخل إلى طريق مسدود. لقد كرر السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) مرات عديدة أنه لن يكون هناك خاسر في عملية السلام.

وشدد المصدر على أن بلاده، ستواصل جهود الوساطة على أمل أن يتم حل النزاع".

وأشار إلى أن استئناف المفاوضات في إطار عملية اسطنبول يمكن أن يدفع العملية إلى الأمام.

وقال: "هذا من شأنه أن يسهم في وقف إطلاق النار. لكن حتى الآن، للأسف لا نرى استعداد الأطراف لذلك".

المصدر: نوفوستي

 

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