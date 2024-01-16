هيئة بحرية: إبحار زورق حول سفينة في البحر الأحمر شمال مدينة عصب الإريترية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء تلقيها بلاغا عن إبحار زورق حول سفينة في البحر الأحمر شمال غرب مدينة عصب الإريترية.

وأضافت الهيئة في مذكرة استشارية أن السفينة وطاقمها بخير وتبحر باتجاه وجهتها التالية بعدما أطلق أفراد الأمن على متنها "طلقات تحذيرية وغادر القارب الصغير".

وقالت إن السلطات تحقق في الحادث.

ويأتي هذا كله في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر والمرتبطة بإسرائيل احتجاجا على الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

من جهتها، أوقفت خطوط شحن مختلفة عملياتها وحولت مسار سفنها بعيدا عن مياه البحر الأحمر.

وكان مسؤول من جماعة الحوثيين قد أكد، أمس الاثنين، أن حركة (أنصار الله) ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

المصدر: عمليات التجارة البحرية البريطانية